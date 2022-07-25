الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء صيفية معتدلة نسيبا خاصة، فيما يتعلق بدرجات الحرارة.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خاصة على مناطق الدواخل خلال اليومين المقبلين.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل بين 38 و40 درجة مئوية على الدواخل.
الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.
الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.
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