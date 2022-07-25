الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء صيفية معتدلة نسيبا خاصة، فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خاصة على مناطق الدواخل خلال اليومين المقبلين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل بين 38 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.