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الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 08:51 صباحا
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا
نشرة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين 25 يوليو 2022. (الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء صيفية معتدلة نسيبا خاصة، فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خاصة على مناطق الدواخل خلال اليومين المقبلين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية  معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل بين 38 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح  بين  37 و39 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا
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