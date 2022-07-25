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مندوب ليبيا يحضر اجتماعا مع لافروف في مقر الجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 01:21 صباحا
مندوب ليبيا يحضر اجتماعا مع لافروف في مقر الجامعة العربية
مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت خلال اجتماع مع وزير خارجية روسيا بمقر الأمانة العامة. القاهرة 24 يوليو 2022 (صفحة المندوبية على فيسبوك)
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شارك مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، الأحد، في اجتماع مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف بمقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

جاء ذلك على هامش زيارة لافروف إلى مقر الجامعة، حيث التقى الأمين العام أحمد أبو الغيط، وأجرى الطرفان خلال اللقاء مباحثات ثنائية تناولت عدة موضوعات، منها أزمة أوكرانيا، سوريا، فلسطين، والعلاقة بين موسكو و الجامعة العربية.

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عقب ذلك التقى لافروف المندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، إذ كان من ضمن المستقلبين له مندوب ليبيا الدائم، في جلسة برئاسة المندوب الدائم للجمهورية اللبنانية السفير علي الحلبي، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

وألقى الوزير الروسي بيانا أمام مجلس جامعة الدول العربية، نوه فيه بـ«الموقف المتوازن والعادل» لأعضاء الجامعة العربية من الأزمة الأوكرانية، مؤكدا «تصميم روسيا على تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الجامعة العربية، وكذلك التعاون على المستوى السياسي لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية».

استقبال وزير خارجية روسيا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. القاهرة 24 يوليو 2022 (صفحة المندوبية على فيسبوك)
استقبال وزير خارجية روسيا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. القاهرة 24 يوليو 2022 (صفحة المندوبية على فيسبوك)
جانب من اجتماع مع وزير خارجية روسيا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. القاهرة 24 يوليو 2022 (صفحة المندوبية على فيسبوك)
جانب من اجتماع مع وزير خارجية روسيا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. القاهرة 24 يوليو 2022 (صفحة المندوبية على فيسبوك)
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