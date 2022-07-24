باشاغا يكشف طبيعة محادثاته مع السفير الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنه أجرى «محادثة جيدة»، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأضاف باشاغا، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أنهما اتفقا «على الحاجة إلى العمل معًا لوقف الاضطرابات الأخيرة، حيث أوضح أن «العنف قد ارتكب من قبل حكومة منتهية الشرعية والولاية وخارجة عن القانون».

باشاغا: الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل

وكرر باشاغا، وفق تغريدة أخرى، أن «الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مُرضي»، معتبرًا أن «الفساد والمفسدين لا يمكن أن يكونوا يومًا مصلحين». كما أوضح حرصه على «أمن و سلامة المدنيين، وإجراء انتخابات حرة و نزيهة» من أجل «التخلص من عُصبة الفساد الجاثمة على الدولة الليبية والمعرقلة لنهضتها»، وفق قوله.

- نورلاند للدبيبة وباشاغا: مسألة الشرعية لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات

- نورلاند: اشتباكات مصراتة تؤكد ضرورة الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة شرعية

نورلاند: مسألة الشرعية «لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات»

وفي وقت سابق اليوم، قال نورلاند إنه أبلغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أن مسألة الشرعية «لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات»، وفق سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأميركية على «تويتر».

وجرت اليوم اتصالات هاتفية بين نورلاند وكل من الدبيبة وباشاغا، وذلك بعد يوم من اشتباكات جرت بعدة مناطق في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة بين مجموعات مسلحة خلفت قتلى وجرحى.

الالتزام بتجنب العنف

وقال نورلاند «لقد شجعتني مكالمات هذا المساء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وفتحي باشاغا لسماع أن كلا الزعيمين يلتزمان بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة».

وأضاف في تغريدة ثانية «لقد نقلت مخاوف عميقة من جانب باشاغا من أن حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة، كما نقلت مخاوف الدبيبة بشأن الخطوات التي اعتبرها تزعزع استقرار النظام العام».