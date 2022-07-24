الحويج يصدر قرارا بشأن شروط القيد في السجل التجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، قرارًا بشأن بعض الضوابط المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، والتي تشترط لقبول طلب القيد في السجل التجاري للمواطنين الليبيين، أن يتضمن اسم صاحب النشاط رباعيًا وفقًا للرقم الوطني.

واستند قرار وزير الاقتصاد والتجارة إلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.

تسجيل الأسماء رباعيًا

ونص القرار رقم 680 لسنة 2022م على أن تلتزم مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقًا للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية.

- حكومة الوحدة تصدر قرارا بإنشاء مصلحة السجل التجاري

- العابد يبحث إطلاق منظومة السجل التجاري

وأشار القرار، في مادته الثالثة، إلى أن أحكام هذا القرار تسري على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطًا تجاريًا، وفقًا لأحكام المادة 495 من القانون التجاري.