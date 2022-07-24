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تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 09:27 مساء
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
ازدحام في شارع البغدادي بالسراج وتجمع سيارات عسكرية في المنطقة، مساء الأحد 24 يوليو 2022. (فيديو)
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أفاد سكان بمنطقة السراج (12 كلم غرب طرابلس) «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، بأن المنطقة تشهد بداية تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين على مستوى مدرسة الغيران الجنوبي وما يُعرف بشارع البغدادي بالمنطقة.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات المتقطعة تدور بين عناصر من كتيبة «فرسان جنزور» وأفراد من قوات المنطقة الغربية التي يقودها اللواء أسامة جويلي، مشيرين إلى أن مئات السيارات المدنية بها أطفال ونساء علقت وسط هذه الاشتباكات.

وأضافت المصادر أن المحال التجارية في المنطقة المكتظة بالسكان اضُطرت إلى إغلاق أبوابها، لافتين إلى أنه لم يعرف حتى الآن سبب هذه الاشتباكات التي تدور في المنطقة التي لم تشهد أي اشتباكات منذ حرب 2014.

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