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جزائريات يراسلن السلطات لاتخاذ تدابير استثنائية لدخولهن وخروجهن من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 24 يوليو 2022, 09:02 مساء
جزائريات يراسلن السلطات لاتخاذ تدابير استثنائية لدخولهن وخروجهن من ليبيا
معبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر (أرشيفية: الإنترنت)
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راسلت سيدات جزائريات السلطات العليا في بلادهن، بهدف تسهيل تنقلهن بين ليبيا والجزائر، كونهن متزوجات من ليبيين أو مقيمات بمدينة غات المجاورة، ويضطررن مع استمرار غلق الحدود إلى التنقل إلى غاية المعابر التونسية من أجل دخول بلادهن.

جزائريات يقطنّ جنوب البلاد
وطلبت النساء الجزائريات القاطنات بدولة ليبيا في رسالة شكوى إلى واليي ولايتي جانت واليزي الحدوديتين، يلتمسن من خلالها السلطات الجزائرية تمكينهن من الولوج لبلادهن رفقة أزاوجهن وأبنائهم عبر بوابة تينالكوم بولاية جانت لقربها من مناطق تواجدهن خاصة في غات. وبحكم زواجهن من ليبيين يناشدن من أجل النظر في قضيتهن، لأن تنقلهن إلى منافذ تونس فيه مشقة لهن.

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وسردت الرسالة التي حملت توقيع 50 جزائرية، معاناتهن ومعاناة أبنائهن، خاصة في ظل الظروف السيئة التي تشهدها ولايات الجنوب الليبي، حين تضطر العائلات والنساء المتزوجات من ليبيين بمنطقة غات الحدودية للتنقل إلى غاية الحدود الليبية التونسية للتمكن من زيارة أهاليهن بالجنوب الشرقي، وبالتالي دخول الجزائر عبر تونس، في مسافة اعتبرتها الرسالة متعبة وليست متاحة للجميع، إذ تتجاوز 5 آلاف كيلومتر.

وذكّرت الشكوى بتوصيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالدفاع عن الجزائريين المقيمين في الخارج، لذلك طالبن بخلق تدابير استثنائية لدخولهن وخروجهن.

الحدود البرية بين ليبيا والجزائر
وكانت الجزائر قد أصدرت في شهر مايو الماضي قرارًا بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع ليبيا وتونس لأغراض تجارية فقط، قبل أن تقرر مطلع الشهر الجاري استئناف حركة العبور البري للمسافرين مع تونس بعد أكثر من سنتين من غلق الحدود لدواعي صحية.

وأقدمت السلطات الجزائرية منذ مايو 2014 على غلق حدودها مع ليبيا لمنع تسلل السلاح والإرهابيين إلى أراضيها، الأمر الذي انعكس سلبًا على المواطنين القاطنين في المناطق الحدودية، كما تأثرت المبادلات التجارية ودفع المصدرين من البلدين إلى إدخال سلعهم عبر تونس.

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