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ملتقى في الزاوية يدعم حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 06:31 مساء
ملتقى في الزاوية يدعم حكومة باشاغا
ملتى الزاوية الذي عقد بقاعة الشهداء في المدينة، الأحد 24 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أعلن مشاركون في ملتقى استضافته مدينة الزاوية، اليوم الأحد، دعمهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وطالبوا بضرورة إطلاق كافة المعتقلين من جميع السجون في ليبيا وجبر الضرر ورد المظالم.

وجاء في مقدمة بيان جرى إعلانه في ختام الملتقى الذي انعقد تحت مسمى «ملتقى الحكومة الليبية بالفعاليات السياسية والاجتماعية بالمنطقة الغربية» بحضور عدد من وزراء حكومة باشاغا، أن الملتقى عُقِد في وقت «حساس ودقيق» في ظل ما تتعرض له ليبيا «من أخطار محدقة، وأيادي سوداء تسعى للعبث به وبمقدراته» ويهدف إلى توحيد الكلمة وإنقاذ البلاد ومستقبل الأجيال القادمة.

ملتقى الزاوية يحذر من احتدام الصراع
وأشار البيان إلى أن «المنطقة الغربية تستشعر خطورة الواقع المتردي» محذرين من أن «استمراره سيؤدي بالبلاد إلى منزلق خطير، من احتدام الصراع بين كل الأطراف».

واعتبر البيان أن ذلك «يستوجب تنازل الجميع واستدعاء الروح الوطنية لإنهاء جميع مراحل انعدام الاستقرار السياسي والتمزق الاجتماعي بين المدن والقبائل والعمل على استعادة السيادة الليبية التي تكاد أن تنعدم في ظل الواقع المتردي والعمل على إنهاء المعاناة والمرارة التي طالت» الليبيين.

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وأكد البيان اتفاق المشاركين على وحدة وسيادة التراب الليبي وتوحيد جميع المؤسسات الدولة العسكرية منها والمدنية، و«تأسيس مجلس مشايخ المنطقة الغربية بالكامل، وتشكيل لجان مصالحة داخلية وخارجية للتواصل مع المهجرين خارج الوطن والنازحين داخله».

ودعا البيان إلى ضرورة «التنسيق والعمل على عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط مع ضمان أمنهم وسلامتهم، وعدم التدخل في الشأن الأمني الداخلي بين المدن والقبائل وعدم تقوية طرف على الآخر بأية حجة كانت تفاديًا لتحريك النعرات القبلية والجهوية وإخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا».

الاحتكام إلى صندوق الانتخابات
كما شدد البيان على ضرورة «المطالبة والإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجل دون إقصاء لأي طرف كان»، داعيًا إلى الاحتكام لصندوق الانتخابات والتسليم بمخرجاته.

وطالب المشاركون في ختام البيان مجلسي النواب والدولة بضرورة الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

ملتى الزاوية الذي عقد بقاعة الشهداء في المدينة، الأحد 24 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
ملتى الزاوية الذي عقد بقاعة الشهداء في المدينة، الأحد 24 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
ملتى الزاوية الذي عقد بقاعة الشهداء في المدينة، الأحد 24 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
ملتى الزاوية الذي عقد بقاعة الشهداء في المدينة، الأحد 24 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
ملتى الزاوية الذي عقد بقاعة الشهداء في المدينة، الأحد 24 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
ملتى الزاوية الذي عقد بقاعة الشهداء في المدينة، الأحد 24 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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