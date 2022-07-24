الرئيس الجديد للشركة العامة للكهرباء يتسلم مهامه

القاهرة - بوابة الوسط

تسلّم الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد عمر حسن مهام عمله بمقر الشركة بمنطقة بوابة الجبس في العاصمة طرابلس بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام مع اللجنة المكلفة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وحضر مراسم التسليم والاستلام عدد من أعضاء مجلس الإدارة الجديد. فيما أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» استمرار العمل بشكل دوري داخل الإدارة، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة الجديد عقد اجتماعه الأول بحضور مدير عام الشركة محمد بن إسماعيل.

وقررت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماعها العادي الأول للعام 2022 الذي عُقد الخميس الماضي، إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتكليف مجلس جديد للشركة خلفًا للمجلس السابق برئاسة وئام العبدلي.

- تشكيل لجنة تسليم وتسلم لمجلس إدارة شركة الكهرباء

- تكليف مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء برئاسة محمد المشاي

ويضم مجلس الإدارة الجديد للشركة العامة للكهرباء، وفق قرار الجمعية العمومية رقم (1) لسنة 2022، كلًا من محمد عمر حسن (رئيسًا لمجلس الإدارة) وعضوية كل من سعد أحمد البدري وأسامة شعبان علي وعبدالحميد علي المنفوخ ومحمود المبروك الصادق وعادل أحمد حسين وعمر علي علي.

وجاء القرار بعد أكثر من أسبوعين على إعادة مجلس الإدارة السابق برئاسة العبدلي إلى العمل بعد إيقافه موقتًا وإحالته إلى التحقيق من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء على الرغم من الإنفاق الكبير على مشروعات الطاقة العام الماضي.

الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الجديد، الأحد 24 يوليو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)