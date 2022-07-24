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شركة الواحة تطلع مؤسسة النفط على عراقيل تحقيق مستهدفاتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 05:33 مساء
شركة الواحة تطلع مؤسسة النفط على عراقيل تحقيق مستهدفاتها
اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع إدارة شركة الواحة، الأحد 24 يوليو 2022. (مؤسسة النفط)
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عرضت إدارة شركة الواحة للنفط، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة وتحول دون تحقيق مستهدفاتها، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بمقر المؤسسة في طرابلس كل من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة فرحات بن قدارة، وأعضاء المجلس خليفة عبدالصادق وأحمد عمار وحسين صافار ورئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط المكلف أنور الشهلول وعدد من مديري الإدارات بالشركة ومدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة نعيم الغرياني.

وقالت المؤسسة إن الاجتماع ناقش النشاط العام لشركة الواحة، وقدّمت خلاله إدارة الشركة عرضًا مرئيًا تناول المشاريع المنجزة والتي ما زالت قيد الإنجاز، والقدرات النفطية والغازية للشركة، إضافة إلى الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بها، وملخص عن المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة وتحول دون تحقيق مستهدفاتها.

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وأوضح مجلس إدارة المؤسسة من جانبه، أن الغرض من الاجتماع هو الوقوف على الصعوبات التي تواجهها الشركة والسبُل الكفيلة لحلها، مؤكدًا دعم المؤسسة للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع من شركة الواحة مدير إدارة العمليات يوسف الديب ومدير إدارة هندسة المكامن والإنتاج شعبان الأسطى ومدير إدارة المشاريع الرئيسية عبدالباسط النجار ومدير إدارة الهندسة جلال خليفة ورئيس اللجنة الاستشارية محمد الزناتي.

اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع إدارة شركة الواحة، الأحد 24 يوليو 2022. (مؤسسة النفط)
اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع إدارة شركة الواحة، الأحد 24 يوليو 2022. (مؤسسة النفط)
اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع إدارة شركة الواحة، الأحد 24 يوليو 2022. (مؤسسة النفط)
اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع إدارة شركة الواحة، الأحد 24 يوليو 2022. (مؤسسة النفط)
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