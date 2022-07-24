«زلاف» تتوقع إنتاج 3 آلاف برميل من بئرين في حقل إيراون

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إنتاج 3 آلاف برميل من بئرين نفطيين في حقل إيراون جنوب غرب ليبيا خلال عملية تطوير أعدتها الشركة، على ما أفاد مدير إدارة العمليات بالشركة المهندس أبوبكر اطليبة.

وقال اطليبة في تصريح نشرته شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن الخطة التي أعدتها الشركة تستهدف البدء بعملية الاختبار والإنتاج من البئرين في حقل إيراون في المدة القريبة المقبلة بعد الحصول على الموافقات الفنية واعتماد الميزانية من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف اطليبة أنه سيجري نقل كميات الخام المنتجة من البئرين باستخدام صهاريج خاصة ومعدة لهذا الغرض إلى موقع المعدات السطحية للمعالجة بحقل الشرارة، منوهًا بأن هذه العملية ستستمر إلى حين تجهيز محطة المعالجة بحقل إيراون وتركيب خط الأنابيب الرابط بين إيروان والشرارة.

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ووقعت شركتا «زلاف ليبيا» و«بتروفاك» البريطانية الرائدة في مجال النفط والغاز في 5 سبتمبر 2021، عقدًا لإنشاء التسهيلات السطحية وأنابيب نقل الخام لتطوير حقل «إيراون» النفطي بحوض مرزق.

وشرعت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، في يناير 2021، في عمليات الحفر بحقل «إيراون» النفطي الواقع في حوض مرزق على بعد 50 كيلومترًا شمال شرق مدينة العوينات جنوب غرب ليبيا.