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القائم بالأعمال الياباني يعلن استئناف عمله من العاصمة طرابلس قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 02:50 مساء
القائم بالأعمال الياباني يعلن استئناف عمله من العاصمة طرابلس قريبا
المنقوش في لقطة تذكارية مع القائم بالأعمال الياباني في العاصمة طرابلس، 24 يوليو 2022. (فيسبوك)
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عبر القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا عن «سعادته لقرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة القادمة القريبة»، وذلك خلال لقاء مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بحضور القائم بأعمال بالوكالة لدى اليابان أحمد النعاس.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد ثمن القائم بالأعمال الياباني خلال لقائه مع الوزيرة في طرابلس «جهود حكومة الوحدة الوطنية؛ لاحتوائها الدائم للمشاكل السياسية والأمنية، بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا». و«بارك القائم بالأعمال زيادة انتاج النفط وضخ الغاز اللذان توقفا المدة الماضية، واختيار أحمد النعاس قائماً بالأعمال بالوكالة لدى اليابان».

وفي مايو الماضي، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مناقشة الترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر ‏السفارة اليابانية في طرابلس، وذلك خلال اجتماع لإدارة حماية البعثات الدبلوماسية.

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مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية
وخلال اللقاء مع المنقوش، وجه الدبلوماسي الياباني دعوة للوزيرة للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في دورته الـ 8 والذي ستستضيفه تونس الشقيقة في 27 -28 أغسطس المقبل، مؤكداً أهمية مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر، في ظل تعزيز الشراكة الأفريقية –اليابانية، لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء.

وأكدت المنقوش «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجال الاقتصاد والتعليم بين البلدين الصديقين، لما لدى دولة اليابان من خبرة رائدة في هذا المجال»، وقدمت «تعازي حكومة الوحدة الوطنية لدولة اليابان الصديقة حكومة وشعباً في حادثة اغتيال رئيس الوزراء شينزو آبي المؤسفة».

المنقوش في لقطة تذكارية مع القائم بالأعمال الياباني في العاصمة طرابلس، 24 يوليو 2022. (فيسبوك)
المنقوش في لقطة تذكارية مع القائم بالأعمال الياباني في العاصمة طرابلس، 24 يوليو 2022. (فيسبوك)
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