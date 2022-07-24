بالصور.. ملتقى ليبي-ألماني لخبرات الداخل والخارج

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت صباح اليوم الأحد، بمدينة طرابلس، فعاليات الملتقى الليبي-الألماني الأول لخبرات الداخل والخارج تحت شعار «معاً نلتقي»، الذى يشرف عليه مجلس اتحاد طرابلس الكبرى والمجلس العلمي الليبي-الألماني.

ويهدف الملتقى لمد جسور التواصل والعمل المشترك بين ليبيا وألمانيا، من حيث تبادل المعرفة والخبرات، التي تتعلق بتقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص، وفق بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أوراق بحثية في ملتقى ليبي-ألماني لخبرات الداخل والخارج

قدمت عديد الورقات البحثية سواء من الأكاديميين والخبراء وكذلك عدد من الأكاديميين بألمانيا عبر الدائرة المغلقة. وشملت الأبحاث العلمية عديد المواضيع والرؤى المتعلقة بآفاق التعاون العلمي الليبي-الألماني، وأهمية التعاون بين الجامعات الليبية والجامعات الألمانية «جامعة الزاوية نموذجًا» ودور الأطباء الزوار وتوطين العلاج بالداخل، كما تطرقت الأبحاث إلى أهمية مراكز البحوث العلمية.

وحضر الملتقى وكيل مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، ومدير إدارة المجتمع المدني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤساء الأقسام بإدارة الوقاية، ومدير فرع الهيئة بطرابلس، ورئيس وأعضاء المجلس العلمي الليبي-الألماني، وعدد من ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص وعدد من الأطباء والأكاديميين في ليبيا وألمانيا.

أقيمت على هامش الملتقى حلقة نقاش حول التحديات والصعوبات لبرنامج توطين العلاج بالداخل، والنظام الدراسي بألمانيا.

من أعمال الملتقى الليبي-الألمانى الأول لخبرات الداخل والخارج بمدينة طرابلس، 24 يوليو 2022. (فيسبوك)