«الحكم المحلي»: جدول زمني لنتائح اللجنة الفنية للإسكان الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط



أعلنت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وضع جدول زمني لموعد استلام نتائج أعمال اللجنة الفنية لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.



وحسب بيان صادر عن الوزارة، اجتمع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، أمس السبت، مع أعضاء مجلس إدارة مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» وأعضاء اللجنة الفنية لتنفيذ المبادرة.

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وجرى خلال الاجتماع متابعة أعمال اللجان الفرعية بالبلديات، ووفق بيان الوزارة فإن اللجان الفرعية بالبلديات تواصل حصر من سينتفعون من المبادرة من الشباب والأسر المحتاجة، الذين تستهدف هذه المبادرة إعانتهم عبر منحهم قروضًا سكنية.

وفي 15 نوفمبر من العام الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تفعيل برنامج إقراض للشباب، قائلًا إنه «سيتم منح الشباب قروضًا لبناء سكن، بالإضافة إلى توزيع أراضٍ بالمجان عليهم». وفي 12 أغسطس من العام نفسه، أعلن الدبيبة، تخصيص مليار و700 مليون دينار قروضًا سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

التومي و أعضاء مجلس إدارة مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» وأعضاء اللجنة الفنية لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي ، 23 يوليو 2022. (فيسبوك)

أعضاء مجلس إدارة مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» وأعضاء اللجنة الفنية لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي خلال اجتماع مع التومي، 23 يوليو 2022. (فيسبوك)