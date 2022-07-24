التومي يشكل فريقا فنيا لحصر وتقييم الأضرار في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

كلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية والمكلف بوزارة الداخلية بدر الدين التومي، اليوم الأحد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، رئاسة فريق فني لحصر وتقييم الأضرار التي وقعت في منطقة عين زارة خلال اشتباكات العاصمة طرابلس يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأوضح التومي، في رسالة إلى وكيل الوزارة، ذيلت بصفته وزيرًا للحكم المحلي «أن القرار بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث التي شهدتها عين زارة».

التومي والحداد في عين زارة

ويوم السبت تفقد التومي بصفته وزير الداخلية المكلف، رفقة رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة، منطقة عين زارة بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة.

وعاد الهدوء الحذر إلى أحياء العاصمة طرابلس بعد ليلة رعب عاشها سكان المدينة على امتداد 12 ساعة ليلة (الخميس- الجمعة) شهدت اشتباكات دامية بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس»، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة العشرات، قبل أن يعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بينهما، لم يكشف تفاصيله.