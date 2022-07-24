ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا هامشيا خلال تعاملات اليوم الأحد في السوق الموازية، حيث سجلت العملة الأميركية 5.10 دينار، مقابل 5.95 دينار أمس السبت.

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار والجنيه الإسترليني عند سعر 6.06 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.30 دينار، والدينار التونسي على 1.68 دينار ليبي، وبقي سعر كسر الذهب عيار 18 عند 208 دنانير.