ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا هامشيا خلال تعاملات اليوم الأحد في السوق الموازية، حيث سجلت العملة الأميركية 5.10 دينار، مقابل 5.95 دينار أمس السبت.
واستقر سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار والجنيه الإسترليني عند سعر 6.06 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.30 دينار، والدينار التونسي على 1.68 دينار ليبي، وبقي سعر كسر الذهب عيار 18 عند 208 دنانير.
سعر الدولار في السوق الرسمية
وفي السوق الرسمية، تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار الأميركي إلى 4.87 دينار من 4.88 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، بينما استقر اليورو عند 4.98 دينار، وثبت سعر الجنيه الاسترليني عند 4.85 دينار.
تعليقات