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«الأرصاد» تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 10:39 صباحا
«الأرصاد» تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل البلاد
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد 24 يوليو 2022. (الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هوب رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم على ساحل الخليج وغدًا صباحًا على الساحل الممتد من شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
•  السماء صافية.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غد على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر. 
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام تتحول غدًا إلى جنوبية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة اليوم على ساحل الخليج وغدًا على ساحل شحات ودرنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

«الأرصاد» تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل البلاد
«الأرصاد» تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل البلاد
«الأرصاد» تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل البلاد
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