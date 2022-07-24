«الأرصاد» تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هوب رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم على ساحل الخليج وغدًا صباحًا على الساحل الممتد من شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر.

• الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غد على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 26 و28 درجة مئوية.