Atwasat

السفارة الإيطالية «قلقة» من احتمال تصاعد التوترات المسلحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 10:18 صباحا
السفارة الإيطالية «قلقة» من احتمال تصاعد التوترات المسلحة في ليبيا
مقر السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: حساب السفارة على موقع تويتر)
alwasat radio

أعربت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عن «القلق من احتمال تصاعد التوترات المسلحة»،  وتقدمت بخالص تعازيها القلبية لأسر ضحايا الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.

وقالت السفارة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يجب على ليبيا أن تعود ثانية إلى الأوقات البائسة كالتي عاشتها في الماضي القريب»، داعية «جميع القادة إلى الحفاظ على الحوار والسلام والتعاون معًا على مسار شامل نحو المصالحة الوطنية والانتخابات».

- تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟ 
- نورلاند: اشتباكات مصراتة تؤكد ضرورة الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة شرعية
- الحداد خلال جولة مع التومي في عين زارة: لا بد من تكاتف الليبيين لتثبيت أركان الدولة

48 ساعة من الاشتباكات في طرابلس ومصراتة
وخلال الـ48 ساعة الماضية شهدت العاصمة طرابلس ومصراتة اشتباكات بين مجموعات مسلحة. وابتداءً من ليل الخميس الماضي، شهدت طرابلس على مدار 12 ساعة اشتباكات دامية بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس»، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 52 آخرين، قبل أن يعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بينهما، لم يكشف تفاصيله.

وفي مصراتة،اتهمت قوة العمليات المشتركة، السبت، مجموعة تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا بالاعتداء المسلح عليها في منطقة زريق بمصراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب

«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي

نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة

هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
ثغرات قانونية وضعف «الجنائية الدولية».. لهذه الأسباب المساءلة عن «الجرائم» مفقودة في ليبيا

ثغرات قانونية وضعف «الجنائية الدولية».. لهذه الأسباب المساءلة عن «الجرائم» ...
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اصطدام سيارتين بالقرب من مستشفى الحوادث بأبوسليم
اصطدام سيارتين بالقرب من مستشفى الحوادث بأبوسليم
إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت
إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت
مؤسسة النفط تعلق على دخول محطة السرير إلى شبكة الكهرباء
مؤسسة النفط تعلق على دخول محطة السرير إلى شبكة الكهرباء
«الأرصاد»: درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية
«الأرصاد»: درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها
تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها...
«الأرصاد» تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل البلاد
«الأرصاد» تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل البلاد...
السفارة الإيطالية «قلقة» من احتمال تصاعد التوترات المسلحة في ليبيا
السفارة الإيطالية «قلقة» من احتمال تصاعد التوترات المسلحة في......
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية
انخفاض الدولار واستقرار اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية...
«الأرصاد»: درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية
«الأرصاد»: درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط