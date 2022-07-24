انخفاض الدولار واستقرار اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار الأميركي إلى 4.87 دينار من 4.88 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما استقر اليورو عند 4.98 دينار، وثبت سعر الجنيه الاسترليني عند 4.85 دينار.