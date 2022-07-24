مؤسسة النفط تعلق على دخول محطة السرير إلى شبكة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن سعادتها بمساهمتها الجزئية في التقليل من معاناة المواطن بعد دخول محطة السرير إلى الشبكة بقدرة 440 ميغاوات بعد ضخ الكميات المطلوبة من الغاز، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق، قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان، إن دخول محطة السرير ستضيف للشبكة العامة 220 ميغاوات، ما يسهم في تخفيف طرح الأحمال، لافتة إلى أن دخول المحطة يأتي بعد رفع «القوة القاهرة» عن إنتاج النفط. وأشارت شركة الكهرباء إلى أن محطات شمال بنغازي والزويتينة ستدخل تباعًا إلى الشبكة، اليوم الأحد، بعد وصول كميات الضغط المطلوبة لتشغيل الوحدات.

حقل «الفارغ» بدأ عملية ضخ الغاز

جاء ذلك عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط بدء حقل «الفارغ»، أكبر حقول الغاز في ليبيا، بعملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء «السرير».

وقالت المؤسسة، في بيان، إن هذه العملية ستسهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة «السرير» الكهربائية للشبكة، موضحة أن ذلك يأتي في وقت يقترب فيه إنتاج النفط الخام من المليون برميل يوميًا مع استمرار العمل للوصول إلى مليون ومئتي ألف برميل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويقع حقل «الفارغ»، التابع لشركة «الواحة» للنفط، على بعد 60 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من حقل «جالو».