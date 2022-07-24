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إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 24 يوليو 2022, 01:55 صباحا
إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت
لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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جرت إعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت بعد مرور نحو ستة أيام على غلقه، على ما أفادت مصادر متطابقة «بوابة الوسط».

وأكد رئيس فرع  إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى وآمر التمركزات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، العميد عبدالسلام أبوزريق، فتح الطريق وإزالة الطابيات نهائيا، متوقعا عودة الحركة إلى انسيابيتها من الجهتين.

ويتزامن فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة مع مرور أولى الحافلات التي تقل حجاج بلديات سرت واهرواة  قادمة من مطار مصراتة.

- استمرار غلق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة لليوم الرابع على التوالي
- مجموعات مسلحة تغلق مسالك ترابية قرب الطريق الساحلي في الوشكة
- شباب الوشكة يقدمون المياه والوقود لأسر عالقة على الطريق الساحلي
- إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة من قبل مسلحين

غلق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة
والثلاثاء، أغلق مسلحون من مدينة مصراتة، الطريق الساحلي عند الكيلو 60 غرب سرت؛ ما أدى إلى توقف الحركة على الطريق أمام المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسيارات الإسعاف التي تقل المرضى بين الشرق والغرب.

وبعدها بيوم، أغلق مسلحون، المسالك الترابية التي كان المسافرون من سرت يسلكونها بمنطقة الوشكة. ووزَّع شباب من منطقة الوشكة عبوات مياه على عائلات عالقة بالطريق الساحلي، كما وفر الشباب كميات من «البنزين» لمساعدة سائقي السيارات التي نفد منها الوقود خلال الانتظار لفتح الطريق.

وعانت مدينة سرت من شح في الوقود، حيث جرى إقفال جميع محطات الوقود بسبب نفاد المنتجات جراء منع دخول سيارات الوقود وكذلك غاز الطهي والسلع والمواد الغذائية إلى المدينة.

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