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المنفي يبحث دعم الصحة والتعليم والأمن ببلدية الساحل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 10:24 مساء
المنفي يبحث دعم الصحة والتعليم والأمن ببلدية الساحل
المنفي يلتقي وفدا من بلدية الساحل، 23 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت بمدينة طرابلس، مع وفد من بلدية الساحل، الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم قطاعات الصحة والتعليم والأمن.

وخلال الاجتماع، أوصى المنفي بضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل بلدية الساحل بالتنسيق مع رئيس الوزراء والوزراء التابعين له، مشيرًا إلى أن بلدية الساحل وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وضم الوفد عميد البلدية إدريس ونيس، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الدرسة عبدالله الكيش، ورئيس لجنة حكماء بلدية الساحل يوسف بورويس، وعددًا من أعضاء المجلس البلدي الساحل وأعيان قبيلة الدرسة.

وأشار البيان إلى تأكيد الوفد «استمرار دعم المجلس الرئاسي في هدفه نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي».

المنفي يلتقي وفدا من بلدية الساحل، 23 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي يلتقي وفدا من بلدية الساحل، 23 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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