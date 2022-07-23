التومي يبحث المشكلات الأمنية في صبراتة.. ويشهد افتتاح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، اليوم السبت، خلال اجتماع موسع بديوان مديرية أمن صبراتة، المشكلات والعراقيل التي تواجه سير العملية الأمنية والخدمية والإدارية بالمدينة، وسبل حلحلتها لتحسين مستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للوزير المكلف إلى مدينة صبراتة رافقه خلالها مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، وشهدت الإعلان عن فتح الطريق الساحلي في الاتجاهين بشكل كامل، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

- بحضور التومي.. افتتاح الطريق الساحلي صبراتة

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وخلال الزيارة، تفقد الوزير مدرسة «فارس» للفروسية والمقام فيها فعاليات مهرجان الفروسية الشعبية الأول لسنة 2022، تحت شعار «المصالحة ولم الشمل»، والذي يشارك فيه فرسان من أنحاء ليبيا.

تمركزات أمنية بالطريق الساحلي صبراتة

وانتقل التومي إلى المدخل الشرقي للمدينة (نقطة قفل الطريق الساحلي)، وألقى كلمة بشأن فتح الطريق، مثمنا دور حكماء وأعيان والمجلس البلدي وأهالي المدينة في إعادة فتح الطريق، مؤكدا أهمية الدور الاجتماعي والتعاون والتنسيق مع المدن المجاورة.

وأشار البيان إلى تكليف مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بمهام التمركزات الأمنية بشكل فوري والتعاون والتنسيق مع مديرية أمن صبراتة.

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من زيارة التومي إلى صبراتة، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)