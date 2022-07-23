السفير الهولندي: قلقون من تصاعد العنف المسلح في طرابلس وخارجها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، اليوم السبت، دعم بلاده الدعوات إلى حل سلمي ومستدام في ليبيا من خلال الانتخابات والحوار والمساءلة، معبرًا عن قلق بلاده من «تصاعد العنف المسلح» في طرابلس وخارجها.

جاء ذلك تعليقًا من السفير الهولندي على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيرَا بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرًا يتبع كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يقودها أيوب أبوراس، على ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

وغرد السفير الهولندي على حسابه بموقع «تويتر» قائلًا: «نشعر بالحزن إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح، ونشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف المسلح الذي يؤثر على المدنيين في طرابلس وخارجها»، وأضاف: «نحن ندعم الدعوات إلى حل سلمي ومستدام من خلال الانتخابات والحوار والمساءلة».

16 قتيلا و52 مصابا في اشتباكات طرابلس وعين زارة

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقوع 16 قتيلًا نتيجة الاشتباكات التي دارت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة.

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وأشارت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إلى أن عدد المصابين نتيجة الاشتباكات وصل إلى 52 جريحًا، موضحة أن الإصابات متفاوتة بين الخفيفة والخطيرة.

حكومة الدبيبة: اتفاق لوقف الاشتباكات

وأعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات، دون كشف تفاصيل هذا الاتفاق.

وصباح اليوم السبت خيم الهدوء الحذر على العاصمة التي شهدت أحياؤها انتشارًا أمنيًا أمس بعد إعلان وقف إطلاق النار؛ فيما رصدت «بوابة الوسط» استمرار انتشار دوريات قوة المهام الخاصة وشرطة النجدة، وفتح الطريق العام وإزالة السيارات المتضررة من جزيرة الفرناج إلى النصب التذكاري، بمنطقة عين زارة.