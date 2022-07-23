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بحضور التومي.. افتتاح الطريق الساحلي صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 08:02 مساء
بحضور التومي.. افتتاح الطريق الساحلي صبراتة
افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، 23 يوليو 2022. (إدارة العلاقات والإعلام جهاز الحرس البلدي)
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جرى، اليوم السبت، افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، على ما نشرت صفحة «إدارة العلاقات والإعلام بجهاز الحرس البلدي» على موقع «فيسبوك».

وجرت مراسم افتتاح وإزالة السواتر الترابية بالطريق الساحلي صبراتة، بحضور وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف، بدرالدين التومي، ورئيس جهاز الحرس البلدي بصبراتة، رجب قطوسة.

ووصل التومي، صباح السبت، إلى مدينة صبراتة، في إطار زيارة التقى خلالها مدير أمن المدينة وأعضاء مجلسها البلدي وعددًا من أعيانها.

- تكليف بدرالدين التومي بتسيير مهام وزارة الداخلية

تكليف التومي تسيير مهام وزارة الداخلية
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تكليف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، تسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.

وجاء قرار إقالة الوزير السابق اللواء خالد مازن وتكليف التومي تسيير أعمال وزارة الداخلية بعد اشتباكات اندلعت في العاصمة طرابلس، وبدأت من منطقة الفرناج ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن «الجديدة» حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج والمحاذية لمقر جامعة طرابلس.

واندلعت المواجهات بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرًا يتبع كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يقودها أيوب أبوراس، على ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، 23 يوليو 2022. (إدارة العلاقات والإعلام جهاز الحرس البلدي)
افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، 23 يوليو 2022. (إدارة العلاقات والإعلام جهاز الحرس البلدي)
افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، 23 يوليو 2022. (إدارة العلاقات والإعلام جهاز الحرس البلدي)
افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، 23 يوليو 2022. (إدارة العلاقات والإعلام جهاز الحرس البلدي)
افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، 23 يوليو 2022. (إدارة العلاقات والإعلام جهاز الحرس البلدي)
افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، 23 يوليو 2022. (إدارة العلاقات والإعلام جهاز الحرس البلدي)
افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، 23 يوليو 2022. (إدارة العلاقات والإعلام جهاز الحرس البلدي)
افتتاح الطريق الساحلي صبراتة، 23 يوليو 2022. (إدارة العلاقات والإعلام جهاز الحرس البلدي)
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