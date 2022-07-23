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الدبيبة يزور مصابي اشتباكات طرابلس ويوجه بالتكفل بعلاجهم في الداخل والخارج (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 07:34 مساء
الدبيبة يزور مصابي اشتباكات طرابلس ويوجه بالتكفل بعلاجهم في الداخل والخارج (صور)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت مصابي الاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس بين مجموعتين مسلحتين، دون أن يعلق على الاشتباكات.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة في بيان اليوم إن «الدبيبة قام بزيارة تفقدية للجرحى والمصابين إثر الأحداث التي شهدتها طرابلس ومحيطها يوم الجمعة، الذي يتلقون العلاج في إحدى مصحات طرابلس».

حصيلة قتلى ومصابي الاشتباكات
وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة مقتل 16 شخصا وإصابة 52 آخرين نتيجة الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة.

ووجه الدبيبة تعليمات إلى جهاز تطوير الخدمات العلاجية من أجل التكفل بعلاج كل المصابين في الداخل، وإيفاد من تتطلب حالته الصحية العلاج في الخارح، وفق البيان.

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لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الاشتباكات
كما شدد الدبيبة على ضرورة «رعاية الحكومة لكل المتضررين جراء الاشتباكات، ممّن تعرضوا لإصابات مادية، مع تكليف لجنة برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي بحصر كل الأضرار التي لحقت بالمدنيين لتعويضهم».

وأوضحت وزارة الصحة أن جميع الجرحى «يتلقون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس، وهي: مستشفى معيتيقة ومستشفى الهضبة الخضراء ومستشفى أبوسليم ومستشفى طرابلس الجامعي ومستشفى طرابلس المركزي».

نزاع بين «جهاز الردع» و«كتيبة ثوار طرابلس»
ودارت الاشتباكات بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس». ويشترط جهاز الردع عدم عودة «كتيبة ثوار طرابلس» وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، حسب مصادر لم تستبعد تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444»، موقتًا، ومن ثم إلى وزارة الداخلية.

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، أعلن التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بين الطرفين، دون الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق.

الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة خلال زيارته مصابي اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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