«الكهرباء»: صيانة الأضرار الناجمة عن اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط



أكدت الشركة العامة للكهرباء بدء فرق الصيانة التابعة لها بالعمل على صيانة الأضرار الجسيمة الناتجة عن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس يومي الخميس والجمعة الماضيين، مضيفة أن الأضرار لحقت بدائرة النقل الرئيسية جهد 220 كيلو فولت الرابطة بين محطة بئر الأسطى ميلاد ومحطة عين زارة.

ودارت الاشتباكات بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس» في العاصمة طرابلس وعين زارة، مما أدى إلى 16 قتيلًا، فيما أصيب 52 آخرون، حسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة صدر اليوم.

ويشترط جهاز الردع عدم عودة «كتيبة ثوار طرابلس» وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، حسب مصادر لم تستبعد تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444»، موقتًا، ومن ثم إلى وزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات، دون الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق.

جانب من أعمال الصيانة التي قامت بها فرق الكهرباء في مواقع اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال الصيانة التي قامت بها فرق الكهرباء في مواقع اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال الصيانة التي قامت بها فرق الكهرباء في مواقع اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال الصيانة التي قامت بها فرق الكهرباء في مواقع اشتباكات طرابلس، 23 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)