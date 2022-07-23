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وليامز تتحدث عن التطورات الليبية في اجتماع باسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 06:00 مساء
وليامز تتحدث عن التطورات الليبية في اجتماع باسطنبول
جانب من اجتماع وليامز مع عدد من المسؤولين الدوليين في اسطنبول لمناقشة الوضع الليبي .(حساب وليامز بموقع تويتر)
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شاركت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في اجتماع في مدينة اسطنبول التركية لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالوضع في ليبيا، بحضورمسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضحت وليامز أن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي استضافته الحكومة التركية، وقدمت خلاله إحاطة بشأن المستجدات في ليبيا منذ اللقاء الذي جمعها برئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أواخر يونيو في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

حراك الشباب مهم من أجل تنظيم الانتخابات
وأشارت إلى أن «حراك الشباب الناشئ يشكل نداء جلية للطبقة السياسية التي تصدرت بعد 2011 لتجاوز خلافاتهم وإعادة البلاد إلى المسار المؤدي إلى الحكم الرشيد عبر تنظيم انتخابات وطنية في إطار دستوري سليم».

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إشادة بالاجتماع العسكري بين الحداد والناظوري
كما أثنت على اللقاء الأخير الذي جمع الوفدين العسكريين من المنطقة الغربية والشرقية والذي عقد في طرابلس الأسبوع الماضي بمشاركة كل من رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس الأركان بقوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري.

وأضافت: «طالبنا بالتهدئة وخصوصا في غربي ليبيا حيث تصارع المجموعات المسلحة على السلطة وتمارس ضغوطا على الأطراف السياسية».

وفيما يخص تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، أكدت وليامز ضرورة «حماية استقلالية المؤسسات السيادية  وحيادها بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط وذلك لإبعادها عن التجاذبات».

جانب من اجتماع وليامز مع عدد من المسؤولين الدوليين في اسطنبول لمناقشة الوضع الليبي .(حساب وليامز بموقع تويتر)
جانب من اجتماع وليامز مع عدد من المسؤولين الدوليين في اسطنبول لمناقشة الوضع الليبي .(حساب وليامز بموقع تويتر)
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