إطلاق منصة «وافد» لتسجيل العمالة الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إطلاق منصة «وافد» الإلكترونية لتسجيل العمالة الأجنبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المنصة تأتي في إطار الجهود الساعية لتحقيق «التنمیة الاستراتیجیة والمساھمة في تحریك الاقتصاد».

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وأضافت أن المنصة تهدف إلى «تسجیل وإدارة بیانات العمالة الأجنبیة بكفاءة وفعالیة من أجل تنظیم عملیة حصر العمالة الوافدة إلى لیبیا».

وتتيح المنصة إمكانية تسجيل الشركات الليبية التي ترغب باستقطاب العمالة الوافدة، وفق هيكلية إلكترونية لتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بعمل الأجانب، بحسب البيان الذي أكد على أن المنصة هي البوابة الرسمية لدخول ليبيا بشكل قانوني.