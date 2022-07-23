«تفكيك المتفجرات» تمشط مواقع اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قام أعضاء مكتب تفكيك المتفجرات بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، بتمشيط المواقع التي شهدت اشتباكات في جنوب طرابلس يومي الخميس والجمعة.

وقالت الوزارة إن أعضاء المكتب التابعين لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية واصلوا العمل للكشف عن بقايا أو مخلفات متفجرة وانتشالها وإتلافها حفاظًا على سلامة المواطنين، داعية من يريد الإبلاغ عن أي شكوك في وجود مادة متفجرة بالتواصل مع غرفة العمليات المشكلة لهذا الأمر.

جولة للتومي والحداد في مواقع الاشتباكات

إلى ذلك، تفقد وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي مواقع الاشتباكات في جنوب طرابلس صباح اليوم، خصوصًا في منطقة الفرناج وعين زارة وطريق المشتل ومزرعة الموز.

- الحداد خلال جولة مع التومي في عين زارة: لا بد من تكاتف الليبيين لتثبيت أركان الدولة

- عقيلة صالح يعلق على اشتباكات طرابلس

- السفير الألماني يدعو إلى «الامتناع عن العنف» و«حل سلمي مستدام» في ليبيا

وشارك في الزيارة كل من رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، وووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وعدد من الضباط برئاسة الأركان ووزارة الداخلية.

لقاء بين التومي وسكان المناطق المتضررة من الاشتباكات

واطلع التومي على الأوضاع داخل هذه المناطق والأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة. كما التقى عددًا من أهالي وسكان هذه المناطق، واستمع لملاحظاتهم وما تعرضوا له جراء الاشتباكات.

وقال التومي إنه سيجري تسجيل كافة الوقائع بمحاضر لدى مراكز الشرطة لحصر الأضرار وتعويض أصحابها وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

أحد عناصر مكتب تفكيك المخدرات أثناء أداء عمله في مواقع الاشتباكات الأخيرة بطرابلس، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

أحد عناصر مكتب تفكيك المخدرات أثناء أداء عمله في مواقع الاشتباكات الأخيرة بطرابلس، 23 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)