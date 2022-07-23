السفير الألماني يدعو إلى «الامتناع عن العنف» و«حل سلمي مستدام» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم السبت، «جميع الفاعلين الليبيين إلى الامتناع عن العنف ودعم كل الجهود الهادفة إلى إيجاد الأساس لحل سلمي ومستدام، يأتي من خلال الحوار والانتخابات»، وذلك بعد اشتباكات في وقت متأخر الخميس وامتدت إلى صباح الجمعة في العاصمة طرابلس.

وقال أونماخت، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حزنت كثيرًا على الخسائر المأساوية في الأرواح وقلق للغاية إزاء تصاعد العنف المسلح الذي يؤثر على المدنيين في طرابلس وخارجها. قلبي مع عائلات الضحايا».

- هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة

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وخيم الهدوء الحذر على أحياء العاصمة طرابلس، اليوم السبت، بعد ليلة رعب عاشها سكان المدينة على امتداد 12 ساعة ليلة (الخميس- الجمعة) شهدت اشتباكات دامية بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس»، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 52 آخرين، قبل أن يعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بينهما، لم يكشف عن تفاصيله.

ردود فعل دولية على اشتباكات طرابلس

ولقيت اشتباكات العاصمة طرابلس ردود فعل دولية داعية إلى ضبط النفس والحوار، ولم تخل من عبارات الغضب والشجب، إذ دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في بيان جميع «الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار»، فيما أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عن «غضبها» بشأن «أعمال العنف» التي شهدتها العاصمة طرابلس، داعية إلى وقف القتال.

واعتبرت وليامز أن «الاستخدام العشوائي للأسلحة في منطقة حضرية مكتظة بالسكان دون حماية المدنيين يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون»، وقالت عبر «تويتر»: «يجب أن يتوقف هذا القتال! يجب حماية المدنيين ومحاسبة الجناة». وتضامن السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند مع دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار من أجل حماية المدنيين. وقال نورلاند، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يجب على جميع الفاعلين حل نزاعاتهم من خلال الحوار وليس العنف».