الحداد خلال جولة مع التومي في عين زارة: لا بد من تكاتف الليبيين لتثبيت أركان الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، رفقة رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة، اليوم السبت، منطقة عين زارة بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الخميس والجمعة.

وقال الحداد، وفق تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» إن «الأمور في العاصمة تسير على نحو مطمئن»، داعيًا إلى «تثبيت أركان الدولة ومؤسساتها وتكاتف الليبيين».

وأضاف رئيس الأركان إن هذه الزيارة «خير رد على التهويل الإعلامي الذي واكب الأحداث»، ونبه إلى أن «المسؤولية يتحملها الجميع». مطالبًا بالابتعاد عن القبلية والمناطقية».

- هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة

- وليامز: غاضبة من أعمال العنف في طرابلس.. والقتال يجب أن يتوقف

- ليلة رعب تحت نيران «اشتباكات طرابلس».. ماذا قال الأهالي؟

وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي

وأطاحت الاشتباكات موقتًا بوزير الداخلية خالد مازن؛ إذ قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تكليف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بتسيير مهام وزارة الداخلية.

وفي الأثناء، كلف المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي بمتابعة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

التومي ومحمد الحداد خلال جولة في عين زارة بالعاصمة طرابلس، 23 يوليو 2022. (حكومتنا)

التومي ومحمد الحداد خلال جولة في عين زارة بالعاصمة طرابلس، 23 يوليو 2022. (حكومتنا)