بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم السبت، إن اللجنة الفنية المختصة بإعداد مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية أجرت التعديلات النهائية على المسودة.

وعقدت اجتماعًا بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس بإشراف عضوتي مجلس النواب أسماء الخوجة وفوزية بوغالية.

خبراء ومختصون لإعداد قانون نفايات الرعاية الصحية

وأشار بليحق إلى أن اللجنة «تتواصل مع الجهات ذات العلاقة والتشاور مع الخبراء والمختصين للوصول للصيغة النهائية لمشروع القانون لإقراره من مجلس النواب حمايةً للمواطن وبيئته المحيطة من تداعيات وآثار الملوثات الطبية على حياة المواطن».

ونوه بـ«عزم اللجنة إقامة ورش عمل في كل من طرابلس وبنغازي لمزيد من التشاور ومشاركة جميع المختصين والجهات ذات العلاقة والمهتمين للوصول إلى الصيغة للقانون بما يحقق الغاية من إصداره».