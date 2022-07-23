«الصحة»: 16 قتيلا و52 مصابا في اشتباكات طرابلس وعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سقوط 16 قتيلًا نتيجة الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت إلى أن عدد المصابين نتيجة الاشتباكات وصل إلى 52 جريحًا، موضحة أن الإصابات متفاوتة بين الخفيفة والخطيرة.

علاج الجرحى في مستشفيات القطاع العام

ونوهت بأن جميع الجرحى «يتلقون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس، وهي: مستشفى معيتيقة ومستشفى الهضبة الخضراء ومستشفى أبوسليم ومستشفى طرابلس الجامعي ومستشفى طرابلس المركزي».

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ودارت الاشتباكات بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس». ويشترط جهاز الردع عدم عودة «كتيبة ثوار طرابلس» وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، حسب مصادر لم تستبعد تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444»، موقتًا، ومن ثم إلى وزارة الداخلية.

حكومة الدبيبة: اتفاق لوقف الاشتباكات

اتفاق وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بين الطرفين، دون الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق.

وصباح اليوم السبت خيم الهدوء الحذر على العاصمة التي شهدت أحيائها انتشارًا أمنيًا أمس بعد إعلان وقف إطلاق النار؛ فيما رصدت «بوابة الوسط» استمرار انتشار دوريات قوة المهام الخاصة وشرطة النجدة، وفتح الطريق العام وإزالة السيارات المتضررة من جزيرة الفرناج إلى النصب التذكاري، بمنطقة عين زارة.