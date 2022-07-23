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الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 10:31 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
نشرة الأرصاد الجوية اليوم السبت 23 يوليو 2022. (الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية ناشطة من ظهر غدٍ تصل سرعتها إلى 25 عقدة على بعض المناطق من الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم على ساحل مصراتة وسرت.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية بينما تكون بحرية على ساحل سرت وتكون متغيرة الاتجاه غدًا على ساحل الخمس سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.
•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية بينما تكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين  5 و20 عقدة تصل من ظهر غدٍ إلى 25 عقدة على بعض المناطق من الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
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