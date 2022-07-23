مؤسسة النفط: ارتفاع إنتاج الخام إلى 860 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيق ارتفاع نسبي في حجم الإنتاج النفطي، حيث بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل يوميًا، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميًا.

وأشارت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنها تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة ١.٢ مليون برميل يوميًا خلال أسبوعين.

وكانت نقطة التحول في استئناف إنتاج النفط الليبي الإطاحة برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله وتعيين بدلاً منه بن قدارة، محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق في عهد النظام السابق، وظل في منصبه من العام 2006 إلى 2011.

هل يصل النفط الليبي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا؟

ورفض فرحات بن قدارة، الطعون على قرار تعيينه بعد أن أصدرت ست شركات بيانات تعترف بمجلس الإدارة الجديد للمؤسسة أو ترحب به في وقت جرى فيه استئناف العمل في بعض الحقول والموانئ المغلقة.

من جهته، قال بن قدارة في لقاء مع تلفزيون الحرة الأميركي إن ليبيا يمكن أن تصل إلى مستويات إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميًا، لكنها بحاجة إلى استقرار سياسي ونصائح دولية. متوقعًا أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى ما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميًا.