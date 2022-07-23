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162 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 12:54 صباحا
162 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
تطعيم موظف بحقل الشرارة النفطي ضد «كورونا»، 27 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 162 إصابة بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 34.54%، خلال الفترة من 16 إلى 21 من يوليو الجاري.

وأفاد المركز، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، اليوم السبت، بإجراء 2814 اختبارات، حيث بلغ متوسط عدد العينات 469 عينة، مع تعافي 16 حالة من الفيروس، فيما لم تسجل أية حالات وفاة.

وأشار المركز إلى أن عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا ارتفع إلى 503 ألف و611 حالة، بينها 1282 حالة نشطة، و495 ألفًا و898 حالات شفاء، و6431 حالة وفاة.

أما عن عدد الحاصلين على التطعيمات، فقد بلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونين و287 ألفًا و22 شخصًا، فيما تلقى مليون و215 ألفًا و576 شخصًا الجرعة الثانية، و164 ألفًا و492 شخصًا الجرعة الثالثة التعزيزية، في حين بلغ إجمالي عدد التطعيمات ثلاثة ملايين و667 ألفًا و90 جرعة.

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