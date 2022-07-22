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شركة الكهرباء تعلن وقوع أضرار جسيمة في الشبكة بعين زارة جراء الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 11:58 مساء
شركة الكهرباء تعلن وقوع أضرار جسيمة في الشبكة بعين زارة جراء الاشتباكات
موصلات هوائية تضررت في عين زارة جراء الاشتباكات، 22 يوليو 2022، (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع «أضرار جسيمة» في شبكة الكهرباء بمنطقة عين زارة جراء الاشتباكات المسلحة التي حدثت صباح اليوم الجمعة.

ولحقت الأضرار بالموصلات الهوائية، ما أدى إلى توقف دائرة النقل الرئيسية «جهد 220 ك ف» رقم 2 الرابطة بين محطة بئر الأسطى ميلاد ومحطة عين زارة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

وأشار البيان إلى أن عمل فرق الصيانة في الشركة على إصلاح تلك الأضرار.

اشتباكات طرابلس
وشهدت العاصمة اشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب و«كتيبة ثوار طرابلس»، بدأت ليل الخميس، وتجددت اليوم الجمعة، قبل أن يعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بينهما.

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وقال حمودة إن «جهاز الردع أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء».

ولم تكشف تصريحات حمودة، الأسس التي جرى الاتفاق عليها لوقف الاشتباكات. إلا أن مصادر مقربة من جهاز الردع. أشارت إلى أن أحد شروط الأخير عدم عودة كتيبة ثوار طرابلس وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، ولم تستبعد المصادر تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444».

فيما أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن مقتل 16 شخصا في الاشتباكات، منهم 6 مدنيين. بالإضافة إلى إصابة 34 آخرين.

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