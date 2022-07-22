جامعة طرابلس تعلن تعليق الدراسة غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جامعة طرابلس، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة وجميع الامتحانات بكافة الكليات التابعة لها غدا السبت، جاء ذلك بعد اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين اليوم الجمعة وليلة أمس الخميس في العاصمة طرابلس، وذلك حسب منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كم جهتها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، في وقت سابق، إعادة استئناف الرحلات من وإلى المطار، بعد توقف في وقت سابق بسبب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس اليوم وأمس الخميس.

وسجلت العاصمة طرابلس انتشارا أمنيا مع إعلان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة أن «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء»، وذلك بعد تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس صباح اليوم الجمعة.



ولم تكشف تصريحات الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الأسس التي جرى الاتفاق عليها لوقف الاشتباكات. إلا أن مصادر مقربة من جهاز الردع. أشارت إلى أن أحد شروط الأخير عدم عودة كتيبة ثوار طرابلس وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، ولم تستبعد المصادر تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444».