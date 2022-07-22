استئناف حركة الطيران في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الجمعة، إعادة استئناف الرحلات من وإلى المطار، بعد توقف في وقت سابق بسبب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس اليوم وأمس الخميس.

وفتحت ادارة المطار منصة الركاب لشركة الأجنحة الليبية لرحلاتها القاصدة تونس واسطنبول التركية.

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، في وقت سابق الجمعة، إيقاف الرحلات الداخلية والخارجية من والى المطار إلى حين إشعار آخر. وأرجعت الإدارة في بيان مقتضب، السبب في ذلك إلى «دواعي الأمن والسلامة».

وفجر الجمعة، أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي استقبالها طائرات كانت متجهة إلى مطار معيتيقة الدولي. وأفاد المكتب الإعلامي بمطار مصراتة، في منشور على «فيسبوك»، بتغيير مسار رحلة الخطوط الليبية رقم LN203 والقادمة من القاهرة لمطار مصراتة بديلا عن مطار معيتيقة.