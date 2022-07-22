بالصور.. انتشار أمني في العاصمة طرابلس بعد الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، انتشار دوريات قوة المهام الخاصة و شرطة النجدة وفتح الطريق العام و إزالة السيارات المتضررة من جزيرة الفرناج إلى النصب التذكاري، مرورا بجزيرة السلام (الأربع شوارع)، من قبل دوريات مكتب شؤون المرور و التراخيص و قوة المهام الخاصة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة أن «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء»، وذلك بعد تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس صباح اليوم الجمعة. وفي توقيت متزامن قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تكليف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بتسيير مهام وزارة الداخلية خلفا للوزير السابق خالد مازن الذي أعفي من منصبه.

شروط الردع قبل وقف اشتباكات طرابلس

ولم تكشف تصريحات الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الأسس التي جرى الاتفاق عليها لوقف الاشتباكات. إلا أن مصادر مقربة من جهاز الردع أشارت إلى أن أحد شروط الأخير عدم عودة كتيبة ثوار طرابلس وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، ولم تستبعد المصادر تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444».

وبدأت اشتباكات العاصمة طرابلس من منطقة الفرناج، ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن «الجديدة» حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج والمحاذية لمقر جامعة طرابلس.

واندلعت بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يقودها أيوب أبوراس، على ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

انتشار أمني في العاصمة طرابلس عقب الاشتباكات، 22 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

انتشار أمني في العاصمة طرابلس عقب الاشتباكات، 22 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

انتشار أمني في العاصمة طرابلس عقب الاشتباكات، 22 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

انتشار أمني في العاصمة طرابلس عقب الاشتباكات، 22 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)