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بيان لقبيلة الجوازي بشأن «خطف أحد أفرادها لإجبار عائلته على التنازل عن أرضها» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 08:07 مساء
بيان لقبيلة الجوازي بشأن «خطف أحد أفرادها لإجبار عائلته على التنازل عن أرضها» (فيديو)
بيان مشايخ وأعيان قبيلة الجازوي بشأن خطف أحد أفرادها، 22 يوليو 2022، (صورة من مقطع فيديو)
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أعلن ممثلون عن قبيلة «الجوازي» تعرض أحد أفرادها للخطف من قبل «خارجين عن القانون يستغلون مناصبهم يحاولون إجبار عائلته على التنازل عن أرضها التي تمتلكها وتقيم فيها منذ ستينيات القرن الماضي».

وقال مشايخ وأعيان من القبيلة، في بيان اليوم الجمعة، إن أحمد فرس سالم الجازوي، تعرض للخطف على يد «مجموعة من الخارجين عن القانون والعرف، يستغلون مناصبهم ومواقعهم لممارسة القمع والابتزاز وانتهاك الحريات والتعدي على الممتلكات وحقوق الإنسان»، واصفة هذا التصرف بـ«الفردي» وأنه «أي جهة رسمية».

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وطالب البيان الجهات الأمنية والعسكرية بردع الخارجين عن القانون والأعراف السائدة باستغلال مناصبهم في قمع وإرهاب المواطنين، وسلب الحقوق والأملاك العامة والخاصة» و«محاسبة مستغلي مناصبهم في زعزعة الأمن».

ودعوا إلى «رد اعتبار أحمد سالم الجازوي، ومعاقبة المتورطين في خطفه، واعتبار جميع الأوراق والمستندات التي وقع عليها باطلة وملغاة».

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