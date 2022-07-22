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السيسي لـ«ماكرون»: لا سبيل لتسوية أزمات شرق المتوسط وليبيا إلا بالحلول السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 04:06 مساء
السيسي لـ«ماكرون»: لا سبيل لتسوية أزمات شرق المتوسط وليبيا إلا بالحلول السياسية
السيسي وماكرون خلال مباحثات في العاصمة الفرنسية باريس، 22 يوليو 2022. (الرئاسة المصرية)
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قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعرضا «تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسورية ولبنان»، وذلك خلال لقاء بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقل بيان الرئاسة عن السيسي القول إنه «لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة».

ماكرون وتطوير التعاون حول قضايا الشرق الأوسط
من جانبه، أعرب ماكرون عن «تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي»، مشيدا «بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة».

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ويتصدر الملف الليبي مباحثات السيسي في جولته الأوروبية، إذ سبق وناقش الأزمة الليبية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال لقاء بينهما في برلين، اليوم الإثنين. وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن المباحثات تناولت «سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا».

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