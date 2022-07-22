واشنطن تدعو إلى «التعيين العاجل» لممثل خاص جديد للأمم المتحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت واشنطن إلى «التعيين العاجل» لممثل خاص جديد للأمين لعام للأمم المتحدة في ليبيا، في وقت وجهت فيه الشكر إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على سنوات خدمتها كوسيط في الأمم المتحدة.

جاء ذلك على لسان سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تعليقا على مشاركته إلى جانب مساعد وزير الخارجية، جوش هاريس، ممثلا للولايات المتحدة في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في إسطنبول، أمس الخميس، لاستعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.

وقال نورلاند: «عبرنا عن شكرنا لستيفاني وليامز على سنوات خدمتها كوسيط في الأمم المتحدة، ودعونا إلى التعيين العاجل لممثل خاص جديد للأمين العام حتى يمكن مواصلة العمل الذي بدأته دون انقطاع».

وأكد السفير التزام واشنطن بالانتخابات في ليبيا، ودعوتها مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن القضايا القليلة العالقة التي تقف في طريق الأساس الدستوري لإجراء انتخابات مبكرة.