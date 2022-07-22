نورلاند: واشنطن تتابع عن كثب إجراءات المحكمة المتعلقة بمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده الجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز الليبي، مشيرا في ذات الوقت إلى متابعة بلاده «إجراءات المحكمة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط».

وجاء تأكيد نورلاند خلال تمثيله إلى جانب مساعد وزير الخارجية، جوش هاريس، الولايات المتحدة في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في إسطنبول، أمس الخميس، لاستعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.

وشدد المبعوث الأميركي في سلسلة تغريدات على حساب السفارة الأميركية بموقع «تويتر» أن بلاده تقف «على أهبة الاستعداد» مع الشركاء الدوليين لدعم «الجهود التي تقودها ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة حتى يستفيد جميع الليبيين من ثروة بلادهم النفطية».

نورلاند: مهتمون بوضع الشركات التابعة لمؤسسة النفط

وقال نورلاند إن بلاده «تتابع عن كثب إجراءات المحكمة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وتشجع الجهات الليبية على السماح للسلطات القضائية بأداء واجباتها دون تدخل».

واعتبر أن استقلال المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها السياسي في السنوات الأخيرة يمثل «إرث يجب الحفاظ عليه» للحفاظ على سمعة ليبيا في قطاع النفط الدولي، وقال: «نحن نولي اهتماما خاصا لوضع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وأية محاولات لتعيين ممثلين غير مؤهلين في مجالس الإدارة».

صنع الله يرفض تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط

والأسبوع الماضي، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة فرحات بن قدارة، وهو ما رفضه صنع الله.

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ووجه صنع الله هجوما عنيفا للدبيبة ودولة الإمارات، حيث قال إن «حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات في الإمارات. هذه المؤسسة عمرها أكبر من دولة الإمارات، وهي الدولة الغارقة في الملف الليبي ومتحالفة مع الدبيبة».

السفير الأميركي يقترح الطعن على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط

ودخل مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، على خط الأزمة مقترحا الطعن في المحكمة على قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه شدد على ضرورة «ألا يتطور الموضوع إلى مواجهة مسلحة».

وأكد نورلاند أنه يتابع «بقلق بالغ» التطورات المحيطة بالمؤسسة، «التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها»، مضيفا أنها «ظلت مستقلة سياسيا وتعمل بكفاءة تقنية تحت قيادة مصطفى صنع الله»، حسب تغريدة نقلها حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر».