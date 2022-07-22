«الأرصاد»: أجواء صيفية معتدلة على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء صيفية معتدلة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- مراده:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.