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عميد بلدية مصراتة يوجه بإعداد خطة طوارئ أمنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 10:20 صباحا
عميد بلدية مصراتة يوجه بإعداد خطة طوارئ أمنية
شعار بلدية مصراتة. (الإنترنت)
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طالب عميد بلدية مصرتة، محمود محمد السقوطري، الخميس، مدير مديرية أمن مصراتة بإعداد خطة طوارئ أمنية لتأمين المدينة، ورفع درجة الاستعداد.

جاء ذلك في خطاب وجهه السقوطري إلى مدير أمن مصراتة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عُقد، أمس، بشأن الوضع الراهن والحساس الذي تمر به البلدية.

- استمرار غلق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة لليوم الرابع على التوالي
- مجموعات مسلحة تغلق مسالك ترابية قرب الطريق الساحلي في الوشكة
- شباب الوشكة يقدمون المياه والوقود لأسر عالقة على الطريق الساحلي
- إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة من قبل مسلحين

وحسب الخطاب، فتبدأ الخطة الأمنية من اليوم ولمدة عشرة أيام، داعيا جميع الأجهزة الأمنية العمل تحت الإشراف المباشر للمديرية.

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