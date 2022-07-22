Atwasat

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 09:19 صباحا
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
لقاء الحداد والناظوري في سرت، 8 يناير 2022. (شعبة الإعلام الحربي)
alwasat radio

جاء تعيين قيادة جديدة لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط وما تبعها من إعادة فتح حقول الإنتاج موانئ تصدير المحروقات ثم اجتماع رئيسي أركان الشرق والغرب للمرة الأولى في طرابلس، ليكسر حالة من الجمود السياسي سيطرت على مسار الأزمة الليبية طوال الأسابيع الماضية، وسط صمت دولي وإقليمي حيال هذه المستجدات، تزامن مع حديث عن وجود صفقة سياسية بين فريقي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

لم يأت اجتماع 18–19 يوليو الجاري، في طرابلس بين رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، مع نظيره في قوات القيادة العامة عبد الرازق الناظوري، وأعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية ليحدث دون حصولهما على موافقة من قيادتهما، حيث أكد الحداد ترخيص رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بوصفه القائد الأعلى للجيش إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وذلك في تفنيد لنفي الأخير وحكومته علمهما مسبقا باجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». 
في حين وصف الناظوري، الاجتماعات بالمثمرة والجيدة، وجه حديثه إلى الحكومات والمجلس الأعلى للدولة والبرلمان «اتركونا في حالنا واصرفوا لنا ميزانياتنا».

تسمية رئيس موحد لأركان الجيش
وفي بيانين منفصلين للبعثة الأممية للدعم في ليبيا والسفارة الأميركية لدى ليبيا، أشادت الجهتان بجهود الأطراف الليبية لتوحيد المؤسسة العسكرية وبالتقدم المحرز في المسار الأمني. وعبرت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في تغريدة لها عبر «تويتر» عن أملها أن تحذو الأطراف السياسية حذو هذا الاجتماع.

ومن أبرز النقاط التي اتفق عليها العسكريون المجتمعون في طرابلس، هي تسمية رئيس موحد لأركان الجيش الليبي، والشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، والرفض التام لعودة الاقتتال ونبذ العنف ودعم الدولة المدنية وعودة المهجرين من كل ربوع الوطن إلى بيوتهم، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين، وكذلك وضع خطة لتسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود.

تبعات تغيير إدارة مؤسسة النفط
واعتبرت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في تقرير لها أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يؤدي إلى اكتساب المشير خليفة حفتر نفوذا أكبر، مثيرة احتمالات أن تكون هناك صفقة أوسع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقائد قوات القيادة العامة. حيث تنظر الأوساط الدبلوماسية الغربية إلى تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات عمر بن قدارة، باعتباره خطوة أولى نحو اتفاق شامل بين حكومة الدبيبة وحفتر، لكن الطرفان ينفيان وجود أي اتفاق.

وكانت نقطة التحول الإطاحة برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله وتعيين بدله بن قدارة، محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق في عهد النظام السابق، وظل في منصبه من العام 2006 إلى 2011.

ورفض فرحات بن قدارة، الطعون على قرار تعيينه بعد أن أصدرت ست شركات بيانات يوم الثلاثاء تعترف بمجلس الإدارة الجديد للمؤسسة أو ترحب به في وقت جرى فيه استئناف العمل في بعض الحقول والموانئ المغلقة.

للاطلاع على العدد 348 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

سرور داخل الأسواق بعد إعادة فتح النفط
ووسط صمت دولي إزاء زوبعة قطاع النفط الليبي بعد ثلاثة أشهر من انخفاض الإمدادات إلى أدنى مستوى لها استقبلت الأسواق الدولية بسرور عودة الذهب الأسود بعدما تراجعت الأسعار بنسبة 1.5 % صباح الأربعاء. علما بأن استئناف إنتاج النفط الليبي كان هدفا مهما للبيت الأبيض، وخلال جولته الأخيرة للشرق الوسط جدد الرئيس الأميركي جو بايدن طلبه زيادة الإنتاج بسبب الطلب المرتفع على موارد الطاقة الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ما قفز بأسعار الخام والغاز إلى مستويات قياسية.

وقال بن قدارة في لقاء مع تلفزيون الحرة الأميركي إن ليبيا يمكن أن تصل إلى مستويات إنتاج تصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكنها بحاجة إلى استقرار سياسي ونصائح دولية. متوقعا أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى ما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميا.

مراقبون يتحدثون عن «تقارب» بين خط القيادة العامة وحكومة الوحدة
ورأى مراقبون أن ما اعتبروه تقاربا بين خط القيادة العامة وحكومة الوحدة هو أمر طبيعي في أعقاب إخفاق باشاغا في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وتعثر دخوله إلى العاصمة، في مقابل مساعي الدبيبة التأثير على مجلس النواب الذي لا يزال أكبر عقبة في المكوث بمنصبه مع أن رئيس الحكومة الوحدة سارع إلى نفي عقد أي صفقة سياسية لإدراكه أنه سيخسر دعم عدد من المجموعات المسلحة في طرابلس في حال ثبوت ذلك.

وفي أول ردود الفعل، من جانب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هاجم بشدة رئيس حكومة الوحدة متهما إياه بالفشل ونشر الفساد، ولذلك «لن نقبل النقاش مع حكومة سحبت منها الثقة». كما كشف في مقابلة مع تلفزيون المسار، أن هناك تقاربا مع تركيا، ولقاء قريبا لوفد من مجلس النواب التركي مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.
وبشأن الجلسة المقبلة لمجلس النواب، قال إن الجلسة المرتقبة ستكون في مدينة طبرق، ثم لاحقا تعقد في بنغازي وطبرق، مختتما «مرتبات الليبيين متدنية، وسيتم رفعها قريبا، بما يتناسب مع الظروف الحالية». يأتي ذلك، في وقت يعتزم مجلس النواب عقد جلسة طارئة خلال أيام لتسمية أصحاب المناصب السيادية، فيما يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة يوم الإثنين المقبل، للتصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»

صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»
بالفوز على الأهلي.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر 2021 للمرة الـ28 في تاريخه

بالفوز على الأهلي.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر 2021 للمرة الـ28 في تاريخه
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟

لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022

متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022
بالفيديو: جمال أبونوارة يتابع مجريات الصيانة لملعب طرابلس الدولي

بالفيديو: جمال أبونوارة يتابع مجريات الصيانة لملعب طرابلس الدولي
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي ...
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر

بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر
عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»

عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»
رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء

النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء
«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات

«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات
عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية

حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري عن متظاهري «جمعة الغضب»
البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري عن متظاهري «جمعة الغضب»
استمرار غلق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة لليوم الرابع على التوالي
استمرار غلق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة لليوم الرابع على ...
تغيير مسار رحلات جوية لمطار مصراتة بديلا من معيتيقة
تغيير مسار رحلات جوية لمطار مصراتة بديلا من معيتيقة
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ليلة محاولة إخراج باشاغا بالقوة من مصراتة
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ليلة محاولة إخراج باشاغا بالقوة من ...
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى يطلب «وقف فوري» لاشتباكات طرابلس.. ويوجه بفتح «تحقيق شامل»
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى يطلب «وقف فوري» لاشتباكات طرابلس.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
«الأرصاد»: أجواء صيفية معتدلة على أغلب المناطق
«الأرصاد»: أجواء صيفية معتدلة على أغلب المناطق...
عميد بلدية مصراتة يوجه بإعداد خطة طوارئ أمنية
عميد بلدية مصراتة يوجه بإعداد خطة طوارئ أمنية...
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش...
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى يطلب «وقف فوري» لاشتباكات طرابلس.. ويوجه بفتح «تحقيق شامل»
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى يطلب «وقف فوري» لاشتباكات ......
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ليلة محاولة إخراج باشاغا بالقوة من مصراتة
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ليلة محاولة إخراج باشاغا بالقوة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط