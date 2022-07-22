شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ليلة محاولة إخراج باشاغا بالقوة من مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على التطورات اللاحقة في مدينة مصراتة، على خلفية زيارة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ومحاولة الهجوم على منزله وإخراجه بالقوة، وهو ما أدى إلى ليلة ساخنة في المدينة.

ومع هذه التطوارت اعتبر أعيان مصراتة مجلسها البلدي المخوَّل الوحيد لإدارة شؤونها ويشكلون لجنة لفض النزاعات، فيما المجلس في وقت سابق اليوم اجتماعا طارئا حدد مجموعة من النقاط، وشدد على ضرورة عدم إقحام المدينة في الصراع السياسي الجاري.

- باشاغا يصل مصراتة

وبعد ساعات من وصول باشاغا للمدينة، انتقلت مدرعات وسيارات مسلحة تابعة للقوة المشتركة مصراتة إلى منزل باشاغا وطالبته بإصدار بيان بأنه قادم بدون أي صفة رسمية كرئيس حكومة أو مغادرة المدينة وإلا إخراجه بالقوة، قبل أن تنسحب القوة إلى داخل المدينة لاحقا، ولكن الحادث فجر خلافا في المدينة، دفع أعيان وشخصيات عامة للاجتماع لدراسة تطورات الوضع هناك.

لمعرفة مآلات هذه الأحداث تحدث إلى البرنامج كل من: القانوني والخبير السياسي رمضان التويجري، وأستاذ العلوم السياسية إسماعيل لمحيشي، والباحث المختص في الشأن الليبي عبدالعزيز أغنية، وأستاذ العلوم السياسية وسام عبد الكبير.