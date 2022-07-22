شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تبادل كثيف لإطلاق النار في محيط جزيرة الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد شهود عيان من سكان منطقة الفرناج لـ«بوابة الوسط»، بحدوث تبادل كثيف لإطلاق النار في محيط جزيرة الفرناج، بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس».

وتشير معلومات أولية إلى أن سبب الاشتباكات بين الطرفين هو اعتقال جهاز الردع عنصرًا يتبع كتيبة «ثوار طرابلس» التي يقودها أيوب أبو راس.

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وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يسمع فيها دوي إطلاق النار، قيل إنها جانبا من اشتباكات قرب جزيرة الفرناج، ولا تزال مستمرة.