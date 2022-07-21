تشكيل لجنة تسليم وتسلم لمجلس إدارة شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لإتمام عملية التسليم والتسلم بين مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء السابق برئاسة وئام العبدلي، ومجلس الإدارة الجديد للشركة برئاسة محمد عمر حسن، وفق قراره رقم (322) لسنة 2022.

وتضم اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة الموارد المائية في عضويتها كل من مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالشركة العامة للكهرباء، ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.

- تكليف مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء برئاسة محمد المشاي

وقررت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعها العادي الأول للعام 2022 الذي عُقد اليوم الخميس، إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتكليف مجلس جديد للشركة خلفا للمجلس السابق برئاسة وئام العبدلي.

ووفق قرار الجمعية العمومية رقم (1) لسنة 2022 فإن مجلس الإدارة الجديد للشركة العامة للكهرباء يضم كل من محمد عمر حسن (رئيسا لمجلس الإدارة) وعضوية كل من سعد أحمد البدري، وأسامة شعبان علي، وعبدالحميد علي المنفوخ، ومحمود المبروك الصادق، وعادل أحمد حسين، وعمر علي علي.

ونشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا عبر صفحته على «فيسبوك» صورة لرئيس مجلس الإدارة الجديد محمد عمر حسن داخل مبنى الشركة العامة للكهرباء وهو يتابع سير أعمال المهندسين في غرفة التحكم.

وجاء القرار بعد أكثر من أسبوعين على إعادة مجلس الإدارة السابق برئاسة العبدلي إلى العمل بعد إيقافه موقتا وإحالته إلى التحقيق من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء على الرغم من الإنفاق الكبير على مشروعات الطاقة العام الماضي.